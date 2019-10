Exclusief voor abonnees Econocom koopt eigen dip 16 oktober 2019

IT-dienstengroep Econocom heeft van de historisch lage koers gebruikgemaakt om de voorbij week liefst 1,37 miljoen eigen aandelen in te slaan, aan een gemiddelde prijs van 2,26 euro het stuk. De week daarvoor kocht het bedrijf ook al 120.766 aandelen aan 2,16 euro. In totaal bezit Econocom nu al 7,43% van zichzelf. Daarmee lijkt het goed op weg om de komende 4,5 jaar in totaal 20% van alle uitstaande aandelen in te kopen. Het kreeg daarvoor in mei toelating van de aandeelhoudersvergadering. Econocom steeg gisteren enkele procenten op Euronext Brussels.

