Econocom kent sterke eindspurt

25 januari 2018

Dankzij een sterk laatste kwartaal heeft Econocom de beoogde mijlpaal van 3 miljard euro omzet in 2017 bereikt. Het IT-dienstenbedrijf kende het voorbije boekjaar een groei van 17,5%. Organisch, dus zonder overnames, kwam de groei uit op 11,2% over het hele jaar. Dat is een flinke vooruitgang tegenover de eerste jaarhelft, toen die organische groei nog bleef steken op 5,7%. De versnelling is vooral te danken aan de 'Services'-afdeling, die een kwart groeide en voor de eerste maal meer dan 1 miljard euro omzet realiseerde. Op de resultaten van Econocom is het nog wachten tot eind februari. Maar de groep benadrukt dat de beloofde operationele winst van 150 miljoen euro werd gehaald. Daarover waren na de derdekwartaalcijfers twijfels gerezen.

