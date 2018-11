Econocom haalt oprichter terug 06 november 2018

De raad van bestuur van Econocom heeft oprichter en huidig voorzitter Jean-Louis Bouchard opnieuw aangesteld als CEO. Eerder dit jaar had hij de fakkel nog doorgegeven aan zijn zoon, Robert, maar die doet nu afstand van zijn operationele taak. Het IT-dienstenbedrijf heeft een woelig jaar achter de rug, met tegenvallende resultaten en een kelderende beurskoers tot gevolg. Jean-Louis Bouchard krijgt nu de taak om in het cruciale vierde kwartaal orde op zaken te stellen, zodat de objectieven voor 2018 nog gehaald worden. Econocom rekent op een bedrijfswinst van 120 miljoen euro, maar veel analisten vinden dat te ambitieus. Bouchard moet ook een nieuwe fase in de ontwikkeling van de groep voorbereiden.

HLN