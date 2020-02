Ecolo wil Nederlands verplichten in Franstalig onderwijs Fleur Mees

13 februari 2020

Ecolo wil het Nederlands als tweede taal verplicht maken in het Franstalig onderwijs. De scholen in de buurt van de Duitstalige gemeenschap zouden ook voor Duits als verplichte tweede taal kunnen kiezen. Vandaag kan een leerling in het Franstalig onderwijs z'n hele schoolcarrière doorbrengen zonder een les Nederlands gevolgd te hebben.

Ongeveer een derde van de leerlingen volgt nu lessen Nederlands in het Franstalige secundair. In 2022 zou elke leerling in het Franstalig onderwijs vanaf het derde leerjaar verplicht Nederlands of Duits moeten volgen, vindt Ecolo. "Het verankeren van de drie landstalen in alle scholen is noodzakelijk voor de eenheid en de toekomst van België", klinkt het. "Door het leren van een tweede taal kunnen er gemakkelijker bruggen tussen de gemeenschappen gebouwd worden."

Het Waalse regeerakkoord maakte al een opening, maar voorlopig is er nog geen actie ondernomen. De Franstalige minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) wil eerst een brede consultatie doen bij de bevolking voor ze het debat wil openen. Maar Ecolo wil er vaart achter zetten: "Het debat zou zeker dit jaar nog van start moeten gaan.”