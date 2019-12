Exclusief voor abonnees Ecolo springt in de bres voor eigen rechter 07 december 2019

Ecolo heeft gisteren aan N-VA gevraagd de campagne stop te zetten tegen de kandidatuur van Ecolo-Kamerlid Zakia Khattabi voor de post van rechter bij het Grondwettelijk Hof. N-VA lanceerde op sociale media de actie 'Stop Khattabi'. "Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof", luidde de ondertitel van de digitale affiche. Daarmee wordt verwezen naar de actie van Khattabi in 2013, toen ze in een vliegtuig van Tunis Air persoonlijk tussenkwam bij de repatriëring van een Tunesiër die illegaal in ons land verbleef. Uiteindelijk ging de uitwijzing niet door.

