Ecolo pleit voor 'klaproosregering' met minder echte politici

Ecolo pleit voor een Waalse minderheidsregering met de PS, met niet alleen politici, maar ook experts zonder partijkaart als minister. De 'klaproosformatie', noemt Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet het, een idee dat hij kreeg bij het joggen. Die formatie van PS en Ecolo moet dan gedoogsteun zoeken, met cdH als de te verkiezen partner. Ecolo wil vooral voorkomen dat ze overbodig is in een Waalse regering. PS en MR hebben samen genoeg zetels. Als ze er Ecolo bijnemen, dan kan de partij in feite weinig afdwingen tijdens de onderhandelingen. Maar de roos lijkt al verwelkt: cdH liet al weten dat het niet meestapt in zo'n avontuur. De PS reageerde nog niet. Waals minister-president Willy Borsus (MR) roept intussen Ecolo en PS op om samen een "regenboogcoalitie" te vormen, met een ruime meerderheid. (ARA)

