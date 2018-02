Ecolo-jongeren moeten naar politie voor nazifoto Francken 22 februari 2018

De covoorzitters van Ecolo J, de jongerenpartij van de Franstalige groene partij, zijn deze week door de politie gehoord over hun karikatuur van staatssecretaris Francken in een nazi-uniform. De gefotoshopte afbeelding van de N-VA'er dateert van september. De jongerenpartij wou het asielbeleid van Francken bekritiseren en "het debat openen" over het Belgische migratiebeleid dat volgens hen "de mensenrechten niet respecteert en de rechtsstaat onwaardig" lijkt. Francken vroeg toen excuses en diende, omdat hij die niet kreeg, een klacht in voor laster. De advocaat van de groenen meent dat die klacht weinig kans maakt. "In het kader van een democratisch debat erkent het Europees Hof een recht op overdrijving."

HLN

