Ecolo herhaalt veto tegen N-VA 14 februari 2020

"Als er een regering met N-VA wordt gevormd, dan zal het zonder ons zijn." Covoorzitter Rajae Maouane van Ecolo heeft gisteren nog eens duidelijk gemaakt dat de Franstalige groenen niet het gesprek willen aangaan met de Vlaams-nationalistische partij over de vorming van een federale regering. Maouane herinnert eraan dat België intussen al meer dan een jaar zonder regering met volwaardige bevoegdheden zit. "Het is hoog tijd om mensen rond de tafel te zien die vooruit willen gaan. Onze lijn is duidelijk: we willen vooruit met iedereen die België een toekomst wil geven", aldus Maouane.