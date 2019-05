Ecolo grote winnaar in Wallonië: geen tsunami, wel flinke golf Annick De Wit

27 mei 2019

05u00 0 De Krant De groene golf bleef uit aan Vlaamse kant, maar in het zuiden deden de groenen van Ecolo het zeer behoorlijk. Niet de groene tsunami zoals aangekondigd, of gevreesd - naargelang wie sprak. Maar de Waalse groenen verdubbelen toch hun score. "De groene golf breidt uit", klonk het.

Mochten ze, of mochten ze niet? De goesting om te feesten was er al van vóór de stembusgang, met schitterende peilingen. Het juichen stond hen ook op verkiezingsdag al vanaf 's middags nader dan het huilen, maar de cijfers om het hard te maken bleven - ook door informaticaproblemen in Wallonië en Brussel - gisterenavond zeer lang uit. De ecologisten vierden hoe dan ook een stevig feest in de zaal Madeleine in Brussel, goed voor duizend aanwezigen, sámen met Groen overigens.

"De campagne is heel hard geweest, politici zijn ook maar mensen", zuchtte covoorzitster Zakia Khattabi 's morgens nog na het uitbrengen van haar stem. Ook 's avonds op het podium zag ze er, ondanks de uitstekende score, wat afwezig uit. "We komen van ver. De laatste weken waren niet gemakkelijk. Maar vanavond wint Ecolo de verkiezingen. We verdubbelen ons resultaat van 2014. We plukken de vruchten van jullie engagement op het terrein. De kiezer heeft zich niet vergist. Er rest ons nog maar een tiental jaar om te reageren op de hoogdringendheid van het klimaat."

In de zaal werd prompt gezongen van "Plus chaud que le climat", de slogan die alle klimaatmarsen heeft opgevrolijkt. En prompt volgde een groot dankwoord van Khattabi voor "al de mensen die in Vlaanderen, Brussel en Wallonië op straat zijn gekomen".

De grootste fractie?

De Waalse ecologisten waren zegezeker. En terecht, zo blijkt. "Nu moeten we ons mobiliseren opdat de positiviteit het wint op de haat", zei Khattabi, zonder het Vlaams Belang te citeren maar er duidelijk naar verwijzend. "We roepen dan ook op tot een meerderheid van de hoop en de solidariteit". Welke partijen ze daarmee bedoelde, liet ze in het midden. Maar zeer lastig voor Ecolo is dat Groen in Vlaanderen onder de verwachtingen bleef. Want ze wilden samen één front vormen, één grote fractie in het federaal parlement. Dat is met zoveel woorden gezegd in de tv-studio's tijdens de campagne. "Samen zouden we de grootste federale fractie kúnnen zijn", hoopte Meyrem Almaci gisterenavond alsnog, die samen met Khattabi op het podium stond. Beide dames geflankeerd door Jean-Marc Nollet, die zelf de militanten niet toesprak om het Waals-Vlaamse evenwicht niet te verstoren, blijkbaar, en dan maar kussen uitdeelde. Voor Almaci kussen van troost, zo leek het.

Later op de avond zei Nollet, aan de collega's van RTBF, wél nog: "We zijn er ons van bewust dat we een zeer belangrijke rol te spelen hebben voor het land. Zeker als je ziet wat er in Vlaanderen gebeurt." Of hoe de onverwachte score van het Vlaams Belang ook het grootste Waalse groene feest toch kwam verstoren. Of hij kiest voor links of rechts, zei Nollet niet. "Wij kiezen voor het klimaat. En voor de partijen die daarvoor het verst willen gaan."