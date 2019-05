Exclusief voor abonnees Ecolo-Groen wint 27 mei 2019

In de zee van geel was er gisteren één groen stipje: Brussel. Met bijna alle stemmen geteld stond de gezamenlijke lijst Ecolo-Groen fors op kop en haalde 104.541 stemmen. Dat was 21%, of meer dan een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden, toen Ecolo het moest stellen met iets meer dan 10%.