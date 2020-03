Exclusief voor abonnees EcoEgg wasbal "Amper meerprijs, maar gaat langer mee" Getest en goedgekeurd 07 maart 2020

Voor je een was draait, heb je al veel knopen doorgehakt en nog meer in je haar gekrabd. Want ga je voor pods of capsules? Of kies je voor klassiek waspoeder? Of toch liever een vloeibaar wasmiddel? En dan met of zonder bleekmiddel of speciaal voor wol of zijde? En dan zwijgen we nog over de juiste dosering. Te veel wasmiddel zorgt voor te veel schuim, te weinig wasmiddel levert je niet echt propere was op. Keuzes, keuzes, keuzes. Een mens zou er horendol van worden. Voeg daarbij het gesleur met die zware dozen of flessen en plots wordt een compacte wasbal wel zeer aantrekkelijk. Zo'n wasbal vervangt immers wasmiddel en waspoeder. De wasbal ziet er uit als een ei en bevat minerale pellets die, als ze in contact komen met water, in actie schieten en je kleding reinigen. En dat zonder detergent of chemicaliën. Daardoor is die EcoEgg ook zeer geschikt voor gevoelige huiden. Het eitje komt in parfumvrije versie of met een zweem van lentebloesem of vers linnen. Wasverzachter is niet nodig omdat het ei tussen je kleding zwiert en ze zo zachter maakt. Zo'n EcoEgg gaat wel 210 wasbeurten of ongeveer een jaar mee. En daarna vul je de wasbal op met hervul-pellets. Het ding is amper 10 centimeter hoog.

