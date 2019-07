Exclusief voor abonnees Ecocheque levert per euro besparing van 1 kilo CO2 op 04 juli 2019

Het gebruik van ecocheques leverde vorig jaar een besparing op van 229.797 ton CO2. Dat blijkt uit een studie in opdracht van uitgeverijkoepel VIA. Elke gebruikte euro via ecocheques leverde een besparing op van gemiddeld 1,01 kilo CO2. In de studie werd enkel rekening gehouden met de gevallen waarin ecocheques de stimulans waren om een duurzamer product te kopen. Aankopen die sowieso zouden gebeuren, werden niet meegeteld. De aankopen van ledverlichting, isolatieproducten en groot elektro leverden de grootste bijdrage aan de CO2-besparingen.