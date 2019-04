Exclusief voor abonnees Echtpaar en zus sterven na klap tegen paal 04 april 2019

In het Henegouwse Komen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie Fransen omgekomen bij een ongeval. Het gaat om een man, zijn vrouw en haar zus. Rond één uur verloor de 50-jarige bestuurder op de afrit van de N58 de controle. Zijn voertuig sloeg te pletter tegen een verlichtingspaal, die afkraakte. Toen de brandweer arriveerde, bleken alle drie de inzittenden overleden. Een verkeersdeskundige kwam in opdracht van het Doornikse parket ter plaatse. (VHS)