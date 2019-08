Exclusief voor abonnees Echtgenote zwanger: man lokt kinderen, op zoek naar seksuele affectie 07 augustus 2019

00u00 0

In het West-Vlaamse Menen heeft een man een 15-jarige jongen in zijn bestelwagen gelokt, waarna hij hem betastte. Afgelopen weekend werd de man gearresteerd, op het plein waar de feiten plaatsvonden. Hij werd er al regelmatig gezien terwijl hij traag voorbijreed in zijn bestelwagen. Nu en dan sprak hij een tiener aan om nieuwe schoenen, pizza of snoep te beloven. Enige voorwaarde was dat de tiener met hem meereed naar Rijsel, om alles op te halen. De man legde bekentenissen af na zijn arrestatie. Hij verklaarde dat hij handelde uit behoefte aan seksuele affectie. Die vond hij immers niet meer bij z'n echtgenote, die zwanger is, zo zei hij. De man, die geen gerechtelijk verleden heeft, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Of er een proces komt, is nog niet duidelijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis