Echtgenote vergiftigd met tiramisu 19 februari 2018

00u00 0

Een 46-jarige vrouw die in het ziekenhuis overleed was niet 'zomaar' ziek geworden na het eten van een potje tiramisu. Anniek Haesevoets werd in april 2016 vergiftigd door haar man. De feiten dateren van bijna twee jaar geleden, maar het Limburgse parket voerde het onderzoek en kwam er afgelopen weekend pas mee naar buiten. De 52-jarige dader Karel B. ontkent elke betrokkenheid, maar tijdens de autopsie werd er een grote hoeveelheid slaapmiddelen in haar lichaam aangetroffen. Volgens de advocaat van Karel B. wijst geen enkel element naar een mogelijke schuld van zijn cliënt, die al bijna een jaar achter de tralies zit. Intussen blijkt dat de verdachte ook een test afnam met de leugendetector. Die zou in zijn nadeel hebben gespeeld, maar volgens de advocaat is dat geen sluitend bewijs. Karel B. blijft alle betrokkenheid halsstarrig ontkennen. (MMM)

HLN