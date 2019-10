Exclusief voor abonnees Echtgenote Poulidor: "Moeten ons voorbereiden op slecht nieuws" 10 oktober 2019

Het gaat niet goed met de Franse wielerlegende Raymond Poulidor. "We moeten ons voorbereiden op slecht nieuws", vertelde z'n vrouw Gisèle Bardet in een gesprek met Le Parisien. De 83-jarige Poulidor werd begin deze week wegens "zware vermoeidheid" overgebracht naar een ziekenhuis in Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne). "Raymond is extreem vermoeid sinds de laatste Tour de France", aldus Gisèle. "Al enkele dagen zegt hij amper een woord. Als je hem vraagt of hij gegeten of geslapen heeft, antwoordt hij enkel met 'ja' of 'neen'. Ik ben zeer ongerust." (XC)