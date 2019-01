Echtgenote per ongeluk doodgeschoten: 2 jaar voorwaardelijk 30 januari 2019

00u00 0

Een 75-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het doodschieten van zijn vrouw. Livin B. haalde in 2012 in een opwelling een vuurwapen uit de slaapkamer nadat de zoon des huizes hem een vuistslag had verkocht. In de keuken kwam het tot een confrontatie, waarbij de zoon het wapen afweerde met zijn arm. Het schot dat volgde, raakte Georgina Janssens (65) dodelijk in het hoofd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN