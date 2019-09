Exclusief voor abonnees Echtgenote Kucam weer op vrije voeten 11 september 2019

00u00 0

De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft de echtgenote van Melikan Kucam vrijgelaten onder voorwaarden. Ze zat twee maanden in voorhechtenis. De vrouw werd aangehouden in het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa. Zij zou een getuige benaderd hebben om zijn verklaringen aan te passen. Haar echtgenoot zit intussen al bijna acht maanden in voorhechtenis. Hij ontkent dat hij zich liet betalen om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten. Ook de zoon van Melikan Kucam belandde een tijdje achter de tralies, maar werd in maart vrijgelaten onder voorwaarden. Twee anderen werden ook onder voorwaarden vrijgelaten. Een derde mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een elektronisch enkelband. (PLA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis