Echtgenote bezoekt Puigdemont in cel 05 april 2018

00u00 0

Carles Puigdemont, de door de Spaanse regering afgezette leider van Catalonië, heeft gisteren in de cel van het Duitse Neumünster bezoek gekregen van zijn echtgenote. Marcela Topor kwam om 11.45 uur in de gevangenis aan onder begeleiding van zakenman Josep Maria Matamala, een vertrouweling van Puigdemont. Topor begroette de journalisten, maar gaf geen commentaar. Daags voordien had ze samen met voorstanders van een onafhankelijk Catalonië in een hotel in Neumünster de avond doorgebracht. Daar ging het er bijzonder emotioneel aan toe. "Er vloeiden tranen", zei één van de deelnemers. Matamala behoorde tot de reisgezellen van Puigdemont, toen die op 25 maart op de snelweg A7 in Sleeswijk-Holstein werd opgepakt. Sindsdien wacht Puigdemont in de strafinrichting zijn lot af. De openbare aanklager heeft de uitlevering aan Spanje gevraagd, maar die beslissing moet pas binnen de 60 dagen vallen. In Spanje riskeert Puigdemont 30 jaar cel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN