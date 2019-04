Exclusief voor abonnees Echtgenoot blijft in cel voor gifmoord met wonderbonen 03 april 2019

De brandweerman (33) die ervan verdacht wordt zijn vrouw met giftige zaden van een wonderboom om het leven te hebben gebracht, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van Kortrijk beslist. De man gaat niet in beroep tegen de beslissing. In oktober stierf Dana Van Laeken (36) uit het West-Vlaamse Lauwe in het ziekenhuis, nadat haar echtgenoot Pieter P. haar naar spoed had gevoerd omdat ze plots erg ziek was. Dana's dood bleef een raadsel, maar in alle stilte startte een gerechtelijk onderzoek. Toen een wetsdokter het gif ricine in haar lichaam vond, en duidelijk werd dat op de gezinscomputer zoekopdrachten naar 'ricine' en 'schuldsaldoverzekering' waren ingegeven, werd P. al snel verdacht. Met die pc werden ook (zaden van) wonderbomen besteld. Dat is een vrij verkrijgbare kamerplant met erg giftige zaden die ricine bevatten. Het gerecht vermoedt dat P. die in het eten van zijn echtgenote mengde. Zijn advocaten opperden dat het slachtoffer, dat depressief was, de bonen misschien zelf heeft ingenomen. (LSI)

