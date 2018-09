Echte vuurdoop voor Mancini en Italië 07 september 2018

00u00 0

Een kleine vier maanden nadat hij Gian Piero Ventura opvolgde als bondscoach van Italië staat Roberto Mancini vanavond in Bologna voor zijn échte vuurdoop. De 53-jarige Mancini leidde de Azzurri al wel tegen Saoedi-Arabië (2-1-zege), Frankrijk (3-1-nederlaag) en Nederland (1-1), maar dat waren vriendschappelijke interlands. In de Nations League neemt Italië het straks op tegen Polen, dat er op het WK in de eerste ronde al uit lag. Dat was nog altijd beter dan Italië, dat zich voor het eerst sinds 1958 niet kon kwalificeren. Het is nu aan Mancini om Italië uit het slop te trekken. De Squadra staat pas 21ste op de wereldranking - nooit stonden ze lager. "Ik wil de Italianen weer verliefd doen worden op hun nationale voetbalteam", zei Mancini, die op heel wat jong talent rekent om de heropstanding in te leiden, maar ook op Mario Balotelli. De spits is intussen 28, maar speelde niet meer in het nationale shirt sinds het WK 2014. Afwachten of de aanvaller van Nice zijn 36ste cap kleur kan geven. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN