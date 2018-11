Echte test moet nog komen voor brexit-deal 26 november 2018

Na achttien maanden onderhandelen hebben de leiders van de 27 overblijvende EU-lidstaten gisteren het licht op groen gezet voor een ordentelijke brexit. Of Brits premier Theresa May het akkoord ook door het Lagerhuis kan loodsen, blijft echter het voornaamste vraagteken. Erg gunstig staan de sterren niet. Nadat diverse prominente leden van haar eigen conservatieve achterban de deal al verworpen hadden, herhaalde oppositieleider Jeremy Corbyn gisteren dat Labour sowieso tegen zal stemmen. May van haar kant voert de druk op door zich in een open brief rechtstreeks tot de Britse bevolking te richten en hen om steun te vragen. (DDW)