Echte Forrest Gump overleden 09 mei 2018

De Brit Bruce Tulloh, bekend als de 'echte Forrest Gump', is op 82-jarige leeftijd overleden. Net als het personage van Tom Hanks in 'Forrest Gump' liep en wandelde Tulloh de hele VS door. "Ze doen precies of je daarvoor een halve gek moet zijn", zei Tulloh zonder enige ironie toen de film in 1994 uitkwam. Over zijn tocht doorheen de VS verscheen het relatief succesvolle 'Four Million Footsteps', en op zijn 80ste schreef hij nog 'Hoe te vermijden dat je sterft (zolang het kan)'. Uiteindelijk haalde de kanker hem in. Tulloh stierf op 28 april in het bijzijn van zijn familie.

