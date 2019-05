Exclusief voor abonnees Écht onverbeterlijk: dag na zware vordering gaat tafelschuimster doodleuk Chinezen 31 mei 2019

De overtreffende trap van onverbeterlijkheid. Anders kan je het gedrag van 's lands bekendste tafelschuimster Nadine W. niet noemen. Dinsdag maakte het parket bekend dat men voortaan telkens de maximumstraf zou vorderen tegen de vrouw die al 120 keer ging tafelen zonder betalen: 6 maanden cel en 24.000 euro per dossier. In totaal hangt haar nu al meer dan 7 jaar cel en 100.000 euro boete boven het hoofd. Maar dat maakt geen indruk op Nadine. Woensdag spoorde ze naar Torhout - bij de kusthoreca is ze te berucht geworden - waar ze 's middags lekker ging eten bij de Chinees. En ook deze uitbaters belden de politie. De vrouw werd gearresteerd en opnieuw duchtig de les gespeld. Desondanks ging ze 's avonds in Torhout doodleuk een pizza eten - ook zónder betalen, uiteraard. Opnieuw werd ze gearresteerd. Maar een aanhouding kan nog steeds niet. Daarvoor is het wachten tot haar totale straf meer dan 3 jaar bedraagt. Dat zit er binnen twee weken aan te komen, als de rechters de gevorderde straffen effectief opleggen. (JHM)

