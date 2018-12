ECB schroeft groeiprognose terug 14 december 2018

Het stopzetten van het stimulusprogramma gebeurt niet omdat de economie nu op volle kracht draait. Integendeel, de ECB verwacht dat de economische groei in de eurozone in 2019 beperkt blijft tot 1,7%. Tot nog toe ging ze uit van een stijging met 1,8%. "De ECB is daarmee nog altijd vrij optimistisch", zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. "Wij verwachten een groei van slechts 1,4%, waarmee we aan de onderkant van de prognoses zitten. De consensus onder de analisten bedraagt 1,5 à 1,6 procent." Volgens Vanden Houte zou het lastig geweest zijn voor de ECB om met een fors lagere verwachting uit te pakken. "Ze kon toch moeilijk stoppen met een stimulusmaatregel op het moment dat de economie fors vertraagt." Niet alleen de economische groei wordt neerwaarts herzien, ook de prognose voor de inflatie wordt bijgeknipt. Die zou nu volgend jaar op 1,6% uitkomen in plaats van 1,7%.

