ECB-bestuurders geven euro een zetje 15 mei 2018

De basisrente van de Europese Centrale Bank zal 'enkele kwartalen' na het stopzetten van het stimulusprogramma opgetrokken worden. Dat is de boodschap die drie ECB-bestuurders gisteren de wereld instuurden. De voorbije weken was er twijfel gerezen over een mogelijke renteverhoging in Europa. De inflatie is immers vertraagd en ook de economische groei in de eurozone koelt af. Daardoor is de euro de voorbije weken verzwakt tegenover de dollar. Want in de VS heeft de Fed de rente al opgetrokken en de Amerikaanse centrale bank wil dit jaar nog enkele renteverhogingen doorvoeren. Ook Europa zal dat voorbeeld volgen, zo benadrukt de Franse centraal bankier Francois Villeroy de Galhau. Alleen is het wachten op het stopzetten van het stimulusprogramma. Dat wordt eind dit jaar verwacht, zodat de rente midden 2019 voor de eerste maal in jaren opgetrokken kan worden. De boodschap miste zijn effect op de valutamarkten niet, want de euro steeg tot 1,1963 dollar.

