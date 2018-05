Ebola in Congo Rode Kruis stuurt 200 hulpverleners 19 mei 2018

00u00 0

Het Internationaal Comité van het Rode Kruis heeft meer dan tweehonderd vrijwilligers ingeschakeld in de strijd tegen de ebola-epidemie, die de voorbije weken in Congo is uitgebroken.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN