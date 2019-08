Exclusief voor abonnees Ebola in Congo: 1.905 doden in één jaar 16 augustus 2019

In de Democratische Republiek Congo zijn in één jaar tijd liefst 1.905 mensen overleden aan ebola. 844 patiënten werden genezen verklaard van het besmettelijke virus. Dat blijkt uit de cijfers die de Congolese gezondheidsinstanties gepubliceerd hebben. Ebolawerd officieel als epidemie erkend op 1 augustus 2018. "Sindsdien bedraagt het aantal bestemmingen 2.842, waarvan 2.748 bevestigde en 94 vermoedelijke", klinkt het. "Van de 1.905 overlijdens zijn er 1.811 officieel bevestigd en zijn er 94 vermoedelijk het gevolg van de ziekte." De epidemie blijft tot vandaag ingeperkt tot de provincie Noord-Kivu, al is ebola ook marginaal aanwezig in de provincie Ituri. In buurland Oeganda zijn twee gevallen geregistreerd.

