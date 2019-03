Exclusief voor abonnees Ebbenhouten Schoen voor Boli, Carcela, Danjuma, Dimata of Samatta 27 maart 2019

Yohan Boli (STVV), Mehdi Carcela (Standard), Arnaut Danjuma (Club Brugge), Landry Dimata (Anderlecht) en Aly Samatta (Racing Genk). Dat zijn de overgebleven kanshebbers op de 28ste Ebbenhouten Schoen, de beste speler uit Afrika of met Afrikaanse roots in onze competitie. De organisatie maakte gisteravond de vijf genomineerden bekend in aanwezigheid van ex-winnaars Emile Mpenza (1997) en Mémé Tchité (2007). Op 6 mei kent Anthony Limbombe zijn opvolger. (SJH)