Ebbenhouten Schoen op 1 juni 26 mei 2020

Wie volgt Aly Samatta op als Ebbenhouten Schoen? De verkiezing voor de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League zal plaatsvinden op 1 juni in het Birmingham Palace in Anderlecht. Er zal geen gala-avond met publiek zijn door de coronacrisis. Het event zal wel live te volgen zijn op de Facebookpagina van de Ebbenhouten Schoen. (FDZ)