Ebbenhouten schoen Mbokani: "Anderlecht, Club, Standard... Ik sta open"

Dieumerci Mbokani (34) is tijdens een sobere ceremonie in het Birmingham Palace in Anderlecht uitgeroepen tot winnaar van de 29ste Ebbenhouten Schoen, een trofee die de beste Afrikaanse voetballer of speler van Afrikaanse origine uit onze competitie bekroont. De Congolese aanvaller kreeg de prijs al eens in 2012, toen met Anderlecht. Mbokani is einde contract bij Antwerp. De onderhandelingen lopen. "Ik wil graag een contract voor twee jaar en Antwerp biedt me slechts één jaar aan", zei hij bij Proximus Sports. "Anderlecht, Standard, Club...: ik sta open voor elk voorstel."

