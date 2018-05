Ebbenhouten Schoen heeft te zware voet 16 mei 2018

Kersvers Ebbenhouten Schoen en Club Brugge-speler Anthony Limbombe (24, foto) is gisteren door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 160 euro. Op 28 juli vorig jaar werd hij met zijn Mercedes op de E403 in Wevelgem geflitst met 147 km/u. De minnelijke schikking bleef onbetaald. "Een administratieve fout", aldus zijn advocaat. Limbombe zelf kwam niet naar de rechtbank. De boete wordt allicht slechts een kleine domper op zijn feestroes na het behalen van de titel met Club en zijn verkiezing maandagavond tot beste speler met Afrikaanse roots in ons land. (LSI)

