EasyJet wil elektrisch vliegtuig

Binnen tien jaar wil de Britse lowcostvlieger EasyJet een elektrisch vliegtuig in de lucht hebben, dat in Europa korte afstanden vliegt. In minder dan twee uur zou het tot zo'n 530 kilometer kunnen afleggen. Samen met het Amerikaanse bedrijf Wright Electric werkt de luchtvaartmaatschappij aan een prototype van het nieuwe model. Bedoeling is dat het ingezet wordt op een vijfde van het huidige easyJet-netwerk. Elektrisch vliegen is minder vervuilend en zorgt ook voor veel minder geluidshinder. Maar het grote probleem bij het ontwikkelen van elektrische vliegtuigen blijft voorlopig het gewicht van de gigantische batterij die moet meegenomen worden. (JL)

