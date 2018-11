EasyJet verwelkomt recordaantal passagiers 88,5 miljoen 21 november 2018

Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft het voorbije boekjaar een recordaantal passagiers aan boord van zijn vliegtuigen ontvangen. In totaal stapten er 88,5 miljoen mensen aan boord bij de prijsvechter. Dat is 10% meer dan een jaar eerder. De aangroei is voor een deel te danken aan de overname van delen van het failliete Air Berlin. Volgens easyJet was gemiddeld 92,6% van de stoelen in de vliegtuigen bezet. Nooit eerder zaten de toestellen van de maatschappij zo vol. De luchtvaartgroep sloot het boekjaar af met een totale omzet van 5,9 miljard pond (+17%), circa 6,6 miljard euro. De winst voor belastingen steeg met 60 miljoen pond tot 445 miljoen pond (501 miljoen euro). EasyJet verwacht het lopende boekjaar verder te kunnen groeien. Het bedrijf voorziet in de eerste jaarhelft daarvan een groei van de capaciteit met 15% dankzij de Air Berlin-deal. Voor het hele boekjaar rekenen de Britten op 10% meer capaciteit.

HLN