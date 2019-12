Exclusief voor abonnees E5 mode vindt redder 31 december 2019

E5 mode heeft zijn redder gevonden. Ondernemer Frédéric Helderweirt, die heel wat ervaring heeft in de kledingsector én de schoonbroer is van tv-gezicht Otto-Jan Ham, neemt de operationeel verlieslatende keten over. Het bedrijf was ruim 40 jaar lang in handen van de stichtende familie Kaesteker-Talpe. Die opende haar eerste winkel in 1978 langs de autosnelweg die toen nog E5 heette (nu E40) - vandaar de naam van de onderneming. Net als heel wat concurrenten leed e5 mode de jongste jaren onder de opkomst van het internet en het gewijzigde aankoopgedrag van de consument. De keten telt een 70-tal filialen en stelt bijna 400 mensen te werk. (JVG)