E40 Ternat vanaf morgen weer helemaal open 03 juli 2018

Morgen wordt na een maand de E40 ter hoogte van Ternat in beide rijrichtingen weer vrijgemaakt, zo meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Sinds 28 mei werd de klok rond gewerkt aan de heraanleg van de rechterrijstrook en de pechstrook in de rijrichting van Gent/Oostende. Tegelijk werden er in beide rijrichtingen nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden geplaatst over een afstand van zestien kilometer.