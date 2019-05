Exclusief voor abonnees E314 en E40 deels afgesloten na gigantisch olielek 24 mei 2019

Door een gigantisch olielek in Heverlee bij Leuven moest gisteravond een deel van de E314 en de E40 worden afgesloten. Dat gebeurde nadat een trucker hydraulische olie had gelekt. Pas na zo'n tien kilometer merkte hij het lek op. Het opkuisen van het goedje bleek geen sinecure. De Leuvense brandweer riep hulp in van een specialist in reiningingsservice. Opmerkelijk: de civiele bescherming kwam niet ter plaate. Sinds hun inkrimping op 1 januari ruimen zij geen oliesporen meer op.