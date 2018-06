E3-videogamebeurs richt zich vooral op volgend jaar GOEDGEKEURD DOOR tweakers 16 juni 2018

Gamers die in februari tot maart 2019 veel vrije tijd hebben, kregen de afgelopen week goed nieuws op de nieuwe editie van de Electronic Entertainment Expo in Los Angeles. Op die jaarlijkse conferentie van de videogamesector, waar traditioneel de nieuwe lichting blockbustergames wordt aangekondigd, bleek het merendeel van de getoonde games een releasedatum in 2019 te hebben. Dat geldt onder meer voor langverwachte titels als 'Kingdom Hearts III' (die fantasygame met al die Disneyfiguren), 'Crackdown 3' (een futuristische actiegame voor de Xbox One), 'The Division 2' (vervolg op die bekende actiegame in een postapocalyptisch Amerika) en 'Rage 2' (het vervolg op de bekende first person shooter uit 2011).

