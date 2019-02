E3 pakt alweer uit met spraakmakende banner 26 februari 2019

Er was eens... een kikker in Harelbeke. Vormgegeven na liefst acht uur intensief bodypaintwerk en acrobatie door twee ravissante podiummissen, Sharon Levecque en Elise Plaisier. Die twee missen zullen op 29 maart, na afloop van de E3 BinckBank Classic (zeg niet langer E3 Harelbeke) de kikker sprookjesgewijs tot prins kussen. "En die prins tot winnaar van onze wedstrijd kronen", vult PR-verantwoordelijke Jacques Coussens aan. Tot daar het verhaal achter de nieuwe, spraakmakende banner van de E3, die in Cultureel Centrum Het Spoor in Harelbeke werd onthuld en op liefst 148 plaatsen in Zuid-West-Vlaanderen zal worden opgehangen.

