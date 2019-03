E3 blijft trouw aan kikker 11 maart 2019

Ook op de nieuwe banner van de E3 BinckBank Classic Harelbeke prijkt een kikker. De organisatie moest op zoek naar een nieuw ontwerp nadat de Internationale Wielrenunie (UCI) bezwaar had gemaakt tegen de oorspronkelijke affiche met twee gebodypainte podiummissen. Op de nieuwe creatie ligt de kikker op zijn rug. De slogan 'Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke?' ging niet verloren. "We kozen er bewust voor om vast te houden aan het thema van de kikker", legt bedenker Jacques Coussens uit. "Het is onze manier om met de controverse om te gaan, want ik ben nog steeds van mening dat er met de vorige banner niets fout is." (GVS)

HLN