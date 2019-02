e20.000 + e10.000 = e30.000 winstpremie 04 februari 2019

Loon naar werken, heet dat: Sanne Cant houdt aan haar nieuwe WK-titel twee mooie premies over. Van de wielerbond krijgt ze 20.000 euro, een bedrag dat ook voor een potentiële mannelijke wereldkampioen was voorzien. Van haar ploeg, IKO-Beobank, krijgt ze daar nog eens 10.000 euro bovenop. Dat is minder dan de wereldtitel van Van der Poel, maar hoeveel hij precies krijgt bij Corendon-Circus, is niet bekend. (BA)