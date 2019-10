Exclusief voor abonnees E. TERMIEN - WITGOOR 1-3 07 oktober 2019

Derde amateurklasse B

Termien schiep enkele kansen in het eerste halfuur, maar stuikte volledig in elkaar in de tweede helft. De thuisploeg creëerde mooie open kansen langs Ulenaers en Bloemen, maar die werden niet verzilverd. Na een hoekschop werd de bal slecht weggewerkt. Voorn bracht het leder bij Ulenaers die Eendracht op 1-0 bracht. Termien bleef drukken maar werkte de doelrijpe kansen niet af. Nog voor rust pakte Van Genechten uit met een prachtige voorzet tot bij Murataj, die de 1-1 scoorde. Meteen na de rust strafte De Pachter een onoplettendheid van de lokale verdediging af. Termien speelde vervolgens holderdeboldervoetbal en bracht er in de tweede helft niets meer van terecht. Vangenechten strafte het slechte spel van Termien nog met een derde doelpunt af.

