Exclusief voor abonnees E. Termien 2 RC Genk 5 OEFENMATCHEN 01 juli 2019

Genk gaf speelminuten aan getalenteerde jongeren. In de eerste helft miste Gano een viertal open kansen. Op de counter troffen Bloemen en Ulenaers de deklat. Na rust, met een vrijwel geheel andere ploeg, was de landskampioen gretiger en duwde het Termien nog meer in de verdediging. Met mooi voetbal liep Genk uit tot 0-5. Vanop de stip milderde Ulenaers. Met een prachtig afstandsschot legde Heleven de eindstand vast. (SLA)

