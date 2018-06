E-sigaret zet bed in lichterlaaie 20 juni 2018

00u00 0

Niet alleen een traditionele sigaret kan gevaarlijk zijn in bed. Ook een elektrisch exemplaar kan voor brand zorgen. Dat mochten bewoners de Sint-Ignatiusstraat maandagavond ondervinden. De zoon des huizes had zijn oplaadbare e-sigaret op zijn bed gelegd om op te laden. Tijdens het opladen, ging het fout en raakte de vape oververhit. De matras vatte vuur waarop de rookmelder afging. De buren hoorden het alarm en gingen aanbellen bij de nietsvermoedende bewoners. Toen zij op de slaapkamer poolshoogte gingen nemen was deze in dikke rook gehuld. In afwachting van de komst van de opgeroepen brandweer hadden de bewoners zelf al enkele emmers water over de smeulende matras gegoten. De brandweer bracht de zwartgeblakerde matras naar buiten en bluste ze op straat verder af. De schade bleef beperkt tot rookschade. (PKM)

