E. Hooglede-SV Moorslede 1-2 12 maart 2018

De eerste helft ging gelijk op. Doelman Bram Vanackere had een prachtige redding nodig om Maxim Van Eeckhout van de 1-0 te houden. Bezoeker Coene mikte op de binnenkant van de paal. Na de rust was de eerste kans voor Moorsledenaar Rune Declercq. Halverwege de tweede helft scoorde Korneel Declercq de 1-0, maar Vandevyver deed het tij keren. Eerst werkte hij een snelle tegenaanval succesvol af en vijf minuten later kopte hij de 1-2 binnen. Moorsledespeler Pieter Vanackere (80') kreeg nog rood, maar Moorslede hield finaal stand.