Eén website voor alle slachtoffers 26 januari 2018

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een website gelanceerd waarop alle slachtoffers van een misdrijf, ongeval, ramp of aanslag én hun vrienden en familie of nabestaanden terechtkunnen. Op slachtofferzorg.be vinden ze informatie, tips en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis? Wat moet ik regelen? Waar kan ik terecht? Hoe praat ik met de media? Hoe dien ik een klacht in? Hoe zit het met de schadevergoeding? Achter de site zit een netwerk van hulp- en dienstverleners. Vanuit de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de justitiehuizen zullen aanspreekpunten ingezet worden om de vragen mee op te volgen en kort op de bal te spelen. Onder meer in de nasleep van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gaven slachtoffers aan nood te hebben aan gestroomlijnde hulpverlening.

