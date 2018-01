Eén toont halve finale Elise Mertens (4 uur later) 25 januari 2018

Vannacht om 4 uur heeft Elise Mertens haar halve finale op de Australian Open gespeeld tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2). Een historische prestatie die de VRT niet zomaar voorbij kon laten gaan. Rechtstreeks was Eén er niet bij, maar de zender zal de wedstrijd wel vanochtend om 8 uur uitgesteld tonen. In de namiddag herhaalt Eén de match nog eens om 16.30 uur. Als Mertens de finale haalt in Melbourne, wordt die natuurlijk wél live op Eén uitgezonden. De vrouwenfinale van de Australian Open staat zaterdag om 9.30 uur Belgische tijd gepland. Tegenstandster is de Roemeense Simona Halep (WTA 1) of de Duitse Angelique Kerber (WTA 16). (DBJ)

