Eén computer op griffie: proces diamantroof ligt 8 weken stil 08 februari 2018

00u00 0

Het proces rond de beruchte diamantroof op de luchthaven van Zaventem ligt acht weken stil. De verdediging zou deze week pleiten, maar er is een probleem rond het beluisteren van de afgeluisterde gesprekken. De avocaten van de beklaagden hebben pas sinds vorige week toegang tot alle audiobestanden en ze willen die beluisteren om de pleidooien voor te bereiden. Het gaat om meer dan 200 uur luistermateriaal, waarvoor op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank slechts één computer ter beschikking is. In het dossier is het belangrijkste bewijsmateriaal de uitgeschreven versie van de taps. Daarom wil de verdediging ze zelf beluisteren. De pleidooien zijn nu gepland op 28, 29 en 30 maart.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN