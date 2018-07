E-bike van rolstoelpatiënt gestolen tijdens match Niet alleen vreugdetaferelen 09 juli 2018

Dat matchen van de Rode Duivels een ideaal moment zijn voor dieven om toe te slaan, mocht ook een 61-jarige rolstoelgebruiker uit Gentbrugge ondervinden. Terwijl Frans Catteeuw vrijdagavond naar de wedstrijd keek in buurtcentrum Kaffie is Kaffie, werd zijn elektrische handbike - die hij aan zijn rolstoel kan koppelen om grote afstanden af te leggen - gestolen. Een ramp voor de zestiger. "Dat zijn mijn benen. Zonder ben ik afgesneden van de buitenwereld." Volgens Catteeuw is de handbike, die 2.350 euro kost, waardeloos voor de dieven. "Je kan daar niks mee aanvangen als je geen rolstoel hebt." De man heeft een klacht ingediend en hoopt dat de dief berouw krijgt. (JEW)

