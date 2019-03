Exclusief voor abonnees Dylan Teuns past voor de E3 28 maart 2019

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) komt morgen dan toch niet aan de start van de E3 BinckBank Classic. De 27-jarige Halenaar was aanvankelijk opgenomen in de brede kern van negen renners voor de komende Vlaamse klassiekers en zou alvast aanzetten in Harelbeke. Zo vermeldde het officiële communiqué. "Maar die info klopt niet", zegt Teuns. "Vanmorgen (gisterenmorgen, red.) heb ik alsnog beslist om niet te starten."

